نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يغادر منتجع سوتشي الروسي عائدًا إلى أرض الوطن

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مصر تتحرك لاستعادة مخطوطة مسروقة منذ 126 عاما قبل بيعها في لندن، والرئيس "السيسي" يرسل شريف إسماعيل مبعوثا خاصا إلى العاصمة التشادية ندجامينا، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





أعلنت دار الكتب والوثائق القومية متابعتها لبيع وثيقة أثرية، في لندن، عبارة عن مخطوطة قرآنية تعود إلى عهد السلطان قنصوة الغوري، وهي عبارة عن "سورة النساء"، وعليها خاتم أزرق، يخص دار الكتب المصرية





صرح أحمد سامح، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية في تشاد، بأنه في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الأفريقية الشقيقة، فقد وصل أمس المهندس "شريف إسماعيل" مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية إلى العاصمة التشادية ندجامينا في زيارة تستغرق يومين.





غادر منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، منتجع سوتشي الروسي، عائداً إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية اشترت 3 أيام إلى كل من موسكو وسوتشي.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن تنمية سيناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم لحل مشكلة مستشفى ميت غمر المركزي القديم، وذلك بحضور وزيرة الصحة، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة للمقاولات، الشركة المٌنفذة للمستشفى، والمسئولين المعنيين.









يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين غدا الخميس؛ لمناقشة ملفات كل محافظة.















