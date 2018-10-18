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وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر دولة مستقرة في العالم العربي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر دولة مستقرة في العالم العربي
السفير نبيل فهمي - وزير الخارجية الأسبق
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أمنية فوزي
 
قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الجميع ينظر إلى مصر على أنها طرف إقليمي فاعل وهام في المنطقة بالكامل.

وأضاف فهمي، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أن مصر أكثر دولة مستقرة في العالم العربي، رغم أن المنطقة غير مستقرة.

وتابع: "نحتاج إلى صوت عربي يتحدث أمام دول العالم نيابة عن الدول العربية، ومصر مؤهلة للقيام بهذا الدور".
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