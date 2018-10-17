فرقتا العريش وبورسعيد للفنون الشعبية تبهران وزير الثقافة في افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ (صور)

شاركت فرقة العريش، وبور سعيد للفنون الشعبية، في حفل افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ، بعد اعادة تطويروتأهيله، وذلك بحضور الدكتور. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.





حيث قدمت الفرقة مجموعة من الرقصات الفلكلورية والأغانى التراثية المستوحاة من البيئة البدوية والطبيعة السيناوية، بالإضافة إلى بعض الرقصات والدبكة.





كما قدمت فرقة بورسعيد باقة من اشهر عروضها الفنية وقدمت العديد من الرقصات الاستعراضية التي أبهرت الحاضرين والتي تعبر عن فن وتراث بورسعيد الشعبي على أنغام السمسمية.





يشار أن قصر ثقافة شرم الشيخ تبلغ مساحته الكلية 1500م2 من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويضم طابق واحد يحتوي على مسرح مساحته 580 م2 شامل خشبة المسرح ويتسع لـ 284 مشاهد إلى جانب مكتبة للطفل واخرى عامة ، نادي للمرأة ، منفذاً للاصدارت ونادي للتكنولوج.