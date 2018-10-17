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صدى- السعودية| "المرور" تتفاعل مع شكوى تفيد بوجود خلل في إشارة ضوئية بالأحساء

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صدى- السعودية| المرور تتفاعل مع شكوى تفيد بوجود خلل في إشارة ضوئية بالأحساء
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قدم أحد الأشخاص شكوى للإدارة العامة للمرور بشأن وجود خلل برمجي بالإشارة الضوئية الإلكترونية المرتبطة مع القطار بالأحساء.

 

وجاء في الشكوى : يرجى التواصل مع إدارة المرور بالأحساء بشأن الإشارة الضوئية الإلكترونية المرتبطة مع القطار، حيث تشكل الإشارة تداخلاً في المركبات بسبب مشكلة ما في برمجتها.

 

وردت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواص الاجتماعي ” تويتر ” قائلة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.

 

المصدر:- صحيفة صدى

 

 

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