عاجل- السعودية| الدفاع المدني يبحث عن 3 أشخاص فقدوا في سیول رھاط

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

كثفت فرق الدفاع المدني بالجموم، اليوم الأربعاء، البحث عن ثلاثة أشخاص فقدوا في سیول رھاط بعد احتجازھم.

وباشر المركز الوطني للعملیات الأمنیة الواقعة بعد تلاقيه البلاغ مباشرة، حيث يفيد البلاغ باحتجاز مركبة بداخل السیل وبداخلھا ٣ أشخاص فقدوا بداخل السیل.

ومازالت فرق الدفاع المدني تبحث عن المفقودين، ولم تتواصل حتى الأن إلى أي معلومات وسنوافيكم التفاصيل.

المصدر:- صحيفة عاجل