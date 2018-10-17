20 لاعبا في قائمة جمهورية شبين لمواجهة إف سي مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين مواجهة هامه أمام فريق إف سي مصر في الثالثة من عصر الخميس على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، بالجولة السابعة لدوري الممتاز "ب".





وتشهد قائمة الجمهورية تواجد 20 لاعب وهم محمد مدحت ومحمد الغندور ومحمود عاطف، ومحمد فتح الله وأيمن العادلي، وعمرو ثابت ومصطفي هاني وعمار محسن وموكشه ومحمد صادق ميدو، وزيكو، ومحمد ابو طالب وطلبه محمد وفاين وجون ومحمد شعراوى وأيمن سعد ومحمد الشامي، وشريف مجدي، ووائل علي.





ويغيب عن صفوف الفريق المنوفي محمد عزت، ومحمود حميد، ومحمد ممدوح كيمو للإصابات، بجانب استبعاد أحمد الشرقاوي، للإيقاف للطرد في المباراة السابقة، كما يغيب مصطفى شامخ، وحسام فتحي، ورضا شحاته.



