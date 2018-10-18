زي النهاردة بتاريخ 18 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 18 - 10 - 2018

** أحداث





* 1801 - الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية.





* 1867 - العلم الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في ألاسكا، ويشير ذلك إلى انتقال ملكية تلك المنطقة من الإمبراطورية الروسية إلى الولايات المتحدة.





* 1898 - الولايات المتحدة تحتل بورتوريكو.





* 1944 - الاتحاد السوفيتي يغزو تشيكوسلوفاكيا.





* 1970 - الرئيس السوري نور الدين الأتاسي يقدم استقالته من جميع مناصبه احتجاجًا على تدخل الجيش في الحياة السياسية وعلى ممارسات رفعت الأسد شقيق وزير الدفاع حافظ الأسد.





* 1977 - تأسيس محكمة المدققين الأوروبية في لوكسمبورغ.





* 1979 - الخميني يوقف عملية الإعدام في إيران.





* 1991 - الاتحاد السوفييتي يرجع علاقاته مع إسرائيل منذ أن قطعت في عام 1967 بعد حرب الأيام الستة.





* 2009 - تفجيرات انتحارية في اجتماع بمدينة بيشين الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان من قبل مجموعة جند الله، أسفرت عن مقتل 43 شخصًا على الأقل بينهم عدة قادة بارزين من حرس الثورة الإسلامية كالعميد نور علي شوشتري نائب قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية.





* 2011 - بدأ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية، حيث تم الإفراج عن 477 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية فيما قامت حماس بتسليم الجندي المختطف لديها جلعاد شاليط إلى مصر، إيذاناً ببدء عملية التبادل.





* 2013 - مجلة ساينس العلمية تنشر أبحاثًا حول جمجمة وجدت في جورجيا، تحديدًا في دامنيسي، تدعو إلى التشكيك في تصنيف جنس الإنس (الهومو).





* 2015 - بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، وسط أنباء عن ضعف الإقبال خاصة الشباب.





* 2017 - البرلمان التُركي يُقر مشروع قرار يمنح دور الإفتاء والعُلماء المُسلمين صلاحية عقد القران بين الأزواج بالبلاد، بعد أن كانت حكرًا على موظفي دوائر شؤون الزواج في البلديات منذ قيام الجُمهُوريَّة سنة 1923م.









** مواليد





* 1405 - بيوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1662 - ماثيو هنري، رجل دين إنجليزي.





* 1706 - بالداسار غالوبي، ملحن إيطالي.





* 1777 - هاينريش فون كلايست، أديب ألماني.





* 1804 - راما الرابع، ملك مملكة سيام.





* 1831 - فريدرش الثالث، قيصر ألماني.





* 1859 - هنري برجسون، فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927.





* 1873 - إيفانو بونومي، رئيس وزراء إيطالي.





* 1893 - جورج أوشاوا، عالم وفيلسوف ياباني.





* 1909 - أحمد بدرخان، مخرج مصري.





* 1919 - سوزان باشلار، فيلسوفة فرنسية.





* 1926 - تشاك بيري، موسيقي أمريكي.





* 1927 - جورج سي سكوت، ممثل أمريكي.





* 1929 - فيوليتا تشامورو، رئيسة نيكاراغوا.





* 1934 - فرانك أبتون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1939 - لي هارفي أوزوالد، المتهم في اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.





* 1944 - عائشة إبراهيم، ممثلة كويتية.





* 1945 - نوريو واكاموتو، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1945 - هوارد شور، موسيقي كندي.





* 1947 - أحمد عبد الوارث، ممثل مصري.





* 1956 - مارتينا نافراتيلوفا، لاعبة كرة مضرب أمريكية من أصل تشيكي.





* 1960 - جان كلود فان دام، ممثل بلجيكي.





* 1960 - كريغ ميلو، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2006.





* 1965 - سليمان طوني فرنجية، سياسي لبناني.





* 1965 - ذاكر نايك، داعية وخطيب ومنظر إسلامي هندي.





* 1973 - ميكاليس كابسيس، لاعب كرة قدم يوناني.





* 1974 - روبي سافاج، لاعب كرة قدم ويلزي.





* 1977 - حورية فرغلي، ممثلة مصرية.





* 1977 - ريان نيلسن، لاعب كرة قدم نيوزلندي.





* 1978 - نوال محمد، ممثلة سعودية.





* 1978 - مينورو شيرايشي، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1979 - ياروسلاف دروبني، لاعب كرة قدم تشيكي.





* 1979 - ني-يو، مغني وكاتب أغاني أمريكي.





* 1983 - دانتي بونفيم كوستا سانتوس، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1984 - فريدا بينتو، ممثلة هندية.





* 1985 - رشا التقي، ممثلة لبنانية تعمل في سوريا.





* 1987 - زاك إيفرون، ممثل أمريكي.





* 1990 - كارلي شرودر، ممثلة أمريكية.





* 1991 - تايلر بوسي، ممثل وموسيقي أمريكي.





* 1991 - إبراهيم عالمة، حارس مرمى منتخب سوريا لكرة القدم.









** وفيات





* 1541 - الملكة مارغريت، ملكة اسكتلندا.





* 1865 - هنري جون تيمبل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1871 - تشارلز بابيج، عالم رياضيات ومخترع بريطاني.





* 1889 - أنطونيو ميوتشي، مخترع إيطالي، وهو المخترع الحقيقي للهاتف.





* 1911 - ألفريد بينيه، عالم فرنسي في علم النفس.





* 1931 - توماس إديسون، مخترع أمريكي مخترع المصباح الكهربائي.





* 1973 - ليو شتراوس، فيلسوف أمريكي.





* 1982 - بيير منديس فرانس، رئيس وزراء فرنسا.





* 2014 - حارث طه الراوي، شاعر عراقي.





* 2015 - جمال الغيطاني، أديب وصحافي مصري.









** أعياد ومناسبات



