المصري يهدد بالانسحاب من الدوري والكأس لهذا السبب

هدد النادي المصري، بالانسحاب من بطولتي الدوري وكأس مصر، وذلك في حالة عدم لعب مبارياته على ملعبه في بورسعيد.





وأعلن عدنان حلبية، نائب رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، أن ناديه قرر التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد الاتحاد المحلي.





كما أوضح أن النادي سيواصل التصعيد للعب في ملعب بورسعيد، حتى لو اضطر لتجميد نشاطه المحلي والانسحاب من الدوري والكأس.





فيما يشكو المصري من تنفيذ عقوبة منتهية المدة حيث تم حرمانه من خوض المباريات على ملعبه 3 سنوات قد انتهت بعدما تجاوزت المدة حاليًا 6 سنوات.





وأكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، في تصريحات سابقة، أن سبب منع المصري من اللعب في بورسعيد أمني، ولا توجد موافقات حتى الآن للعودة لهذا الملعب.



