ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المصري يهدد بالانسحاب من الدوري والكأس لهذا السبب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:52 م
المصري يهدد بالانسحاب من الدوري والكأس لهذا السبب
طباعة
الفجر الرياضي
 
هدد النادي المصري، بالانسحاب من بطولتي الدوري وكأس مصر، وذلك في حالة عدم لعب مبارياته على ملعبه في بورسعيد.

وأعلن عدنان حلبية، نائب رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، أن ناديه قرر التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد الاتحاد المحلي.

كما أوضح أن النادي سيواصل التصعيد للعب في ملعب بورسعيد، حتى لو اضطر لتجميد نشاطه المحلي والانسحاب من الدوري والكأس.

فيما يشكو المصري من تنفيذ عقوبة منتهية المدة حيث تم حرمانه من خوض المباريات على ملعبه 3 سنوات قد انتهت بعدما تجاوزت المدة حاليًا 6 سنوات.

وأكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، في تصريحات سابقة، أن سبب منع المصري من اللعب في بورسعيد أمني، ولا توجد موافقات حتى الآن للعودة لهذا الملعب.

 
المزيد عن: ملعب بورسعيد كأس مصر المصري الدوري المصري اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 11:10:13 PM