افتتاح معرض الخرطوم الدولي للكتاب بمشاركة مصرية

افتتح النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، مساء اليوم الأربعاء، الدورة رقم 14 من معرض الخرطوم الدولى للكتاب، والذى يستمر حتى يوم 29 من أكتوبر الجارى بمشاركة مصر.

وشهد حفل الافتتاح عدد كبير من الوزراء والمسئولين فى الحكومة السودانية، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم، وجمع غفير من الجمهور.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار السوداني، عمر سليمان آدم، خلال حفل الافتتاح، إن هذه الدورة يشارك فيها نحو 20 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، يمثلهم 250 ناشرا من داخل السودان وخارجها، منوها بأن المعرض يضم نحو 24 ألف عنوان لكتاب فى مختلف فروع المعرفة الأدبية والعلمية والسياسية والاقتصادية والتاريخية وغيرها .

وأضاف أن أيام وليالى المعرض سوف تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات تشمل المقهى الثقافى والأمسيات الشعرية والأدبية والندوات، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والشعراء والمثقفين .

وأشار إلى أنه تم اختيار الأديب والشاعر السودانى الراحل الدكتور عبد الله الطيب شخصية هذه الدورة، تكريما له وتقديرا لما قدمه من إبداع وفكر أثرى به المكتبة العربية والعالمية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، ممثل اتحاد الناشرين العرب، عن سعادته لمشاركة الناشرين المصريين فى المعرض، بما يعمق الروابط الثقافية والتاريخية الراسخة بين دولتى وشعبى وادى النيل .

وقال إن تنظيم مثل تلك المعارض يؤكد اهتمام الدول والحكومات بالقراءة ودعم الثقافة، منوها بأن صناعة النشر فى العالم العربى تعانى من مشكلات عديدة، أبرزها ضعف القوانين المطبقة لحماية الإبداع العربى والملكية الفكرية .

وأكد سعيد عبده، أن هناك دور كبير للدولة فى حماية المؤلف .. وكذلك الإعلام للتعريف بماهية الملكية الفكرية والتوعية بشأنها، بجانب تكثيف الندوات والمؤتمرات فى هذا الشأن .

ودعا إلى التعاون مع الناشرين لتنظيم المزيد من المعارض بالدول العربية والقضاء على الممارسات التى تعوق ذلك، مطالبا بالعمل على تيسير تنقل الكتب بين الدول العربية، والمساعدة فى مواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الكتاب، والحد من إجراءات الرقابة، وتخفيض الجمارك على الكتب والمواد الداخلة فى صناعتها .