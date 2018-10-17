لماذا على "الهضبة" أن يدفع 830 ألف جنيه عن إحدى حفلاته؟

كشفت بيانات مصلحة الضرائب العقارية، عن تحصيل نحو 84.5 مليون جنيه قيمة الضريبة المفروضة على الملاهي والحفلات خلال الأول من العام المالي الحالي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بزيادة بلغت 15 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.





وأظهرت البيانات، أنه تم تحصيل 1.5 مليون جنيه مقدار ضريبة الملاهي المقدرة على عروض "ديزني" التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الماضي، حيث شاهد هذه العروض 35 ألف فرد.





وذكرت البيانات، أنه تم تحصيل ضريبة الملاهي على حفل عمرو دياب الذي أقيم في 30 أغسطس الماضي بالساحل الشمالي، بقيمة بلغت 830 ألف جنيها، كما تم تحصيل ضريبة بقيمة 380 ألف جنيه عن حفل "الديسكو" الذي أقيم بـ"سوما باي" بالبحر الأحمر خلال يومي 5 و6 أكتوبر الماضيين، فضلًا عن مبلغ 70 ألف جنيه عن حفل المطرب مدحت صالح الذي أقيم بجامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر.



