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"بدقلو".. جديد جو أشقر على "أنغامي"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:52 م
بدقلو.. جديد جو أشقر على أنغامي
جو أشقر
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أحمد رمضان متولي
 

بنغماتٍ راقصة يعود الفنّان جو أشقر، مع أغنيةٍ جديدة تحمل عنوان "بدقلّو".

 

الأغنية هي ثمرة التعاون الّذي جمع أشقر بأنغامي، فانضمّ بذلك إلى مجموعة الفنّانين الّذين أصدروا أغنياتٍ خاصّة ضمن مشروع "أنغامي أوريجينالز" (Anghami Originals).

 

"بدقلّو" هي من كلمات وألحان نبيل خوري، أمّا التوزيع فلمحمّد جبر (Emdee) وهي الإصدار التاسع في إطار أنغامي أوريجينالز.

 

تسعى أنغامي من خلال مشروعها هذا إلى ترسيخ مكانتها كشركةٍ إنتاجيّة وليس مجرّد منصّة لبثّ الموسيقى، كما ستشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإنتاجات الغنائيّة بالتعاون مع أسماء كبيرة في عالم الموسيقى.

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