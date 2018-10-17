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مصطفى الفقي: هناك عقل كبير يحرك المشاهد في مناطق العالم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:45 م
مصطفى الفقي: هناك عقل كبير يحرك المشاهد في مناطق العالم
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رقية جمال
 
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات بين الدول لم تعد اقتصادية أو ثقافية فقط، ولكنها تتشكل من مجموعة عوامل، مشيرًا إلى أن العامل الاقتصادي هو الأكثر تأثيرًا في العلاقات الدولية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، "أنني أحيانًا أتصور أن هناك عقل كبير يحرك المشاهد في مناطق العالم، متسائلًا: "لماذا لم يتم القضاء على صدام حسين عندما تم غزو الكويت؟"

وأكد، أن رأي مبارك بعدم دخول القوات المصرية الأراضي العراقية أثناء تحرير الكويت كان حكيمًا.

وتابع، أنه لم يعد باقيًا من النظام الدولي الذي عهدناه دائمًا سوى فكرة القومية، مشيرًا إلى أن العالم حاليًا يتعرض لحرب باردة ذات طابع اقتصادي بين الصين من جانب والغرب كله من جانب. 
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