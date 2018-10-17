اتفاقيات مشتركة.. كل ما تريد معرفته عن زيارة السيسي لموسكو

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية لروسيا، والتي بدأها، الإثنين الماضي، وشملت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على جميع الأصعدة.





ولزيارة الرئيس السيسي الآخيرة إلى موسكو العديد من المكاسب، نوضحها من خلال السطور التالية.





اتفاقيات مشتركة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية فى البلدين بشأن المشاورات السياسية والاستراتيجية.





كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، توقع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.





استئناف الرحلات الروسية

أعلن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، خلال لقائه مع عبد الفتاح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، إنه يسعى إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة في وقت قريب.





كما ناقش الرئيس الروسي مع الرئيس المصري أمورا متعلقة باستئناف الرحلات بين روسيا وبعض الأماكن في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة، مشيرًا إلى شعوره بالارتياح، بأن المصريين يقومون بكل ما في وسعهم لضمان الأمان.





تعاون ثقافي

وعلى صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، اتفق الرئيسان على إعلان عام 2020 عاماً ثقافياً بين مصر وروسيا، بحيث يشهد العديد من المناسبات الاحتفالية التي تعكس التواصل الثقافي والحضاري والفني بين البلدين والشعبين الصديقين.





كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقي لعام 2019.





توافق وجهات النظر

كما توافقت وجة نظر البلدين بشأن القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين ووفقاً لحدود عام ١٩٦٧ ولأحكام القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.



