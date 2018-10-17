رئيس البورصة: نحاول تيسير الإجراءات بقدر الإمكان للتسهيل على المواطنين

أوضح محمد فريد، رئيس البورصة، أن قرار تمكين المصريين بالخارج من التكويد بالبورصة وتحديث بياناتهم عن طريق جوازات السفر من أجل تسهيل الإجراءات لهم.



وتابع "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء: "نحاول تيسير وتخفيض الإجراءات بقدر الإمكان للتسهيل على المواطنين".



وأضاف: "نستمع إلى طلبات المستثمرين وطلبات المواطنين".



