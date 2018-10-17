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رئيس البورصة: نحاول تيسير الإجراءات بقدر الإمكان للتسهيل على المواطنين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:41 م
رئيس البورصة: نحاول تيسير الإجراءات بقدر الإمكان للتسهيل على المواطنين
محمد فريد رئيس البورصة
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أمنية فوزي
 
أوضح محمد فريد، رئيس البورصة، أن قرار تمكين المصريين بالخارج من التكويد بالبورصة وتحديث بياناتهم عن طريق جوازات السفر  من أجل تسهيل الإجراءات لهم.

وتابع "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء: "نحاول تيسير وتخفيض الإجراءات بقدر الإمكان للتسهيل على المواطنين".

وأضاف: "نستمع إلى طلبات المستثمرين وطلبات المواطنين".

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