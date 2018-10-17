خالد النبوي يطلق أكبر حملة للتبرع بالدم للهلال الأحمر المصري.. السبت

يطلق الفنان خالد النبوى، سفير بنوك الدم للهلال الأحمر المصرى بعد غد السبت، أكبر حملة للتبرع بالدم، والتى تبدأ من مقر بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصرى بشارع الجلاء برمسيس، حيث سيقوم الفنان بالتبرع بدمه مع عدد كبير من الشباب ومتطوعى الهلال الأحمر، وحث المواطنين على التبرع بالدم لصالح المرضى، وذلك بحضور الدكتورة مؤمنة كامل أمين عام الهلال الاحمر المصرى .





ويعد ذلك بداية حملة كبيرة للتبرع بالدم فى كل محافظات مصر، سينتقل فيها الفنان خالد النبوى للمحافظات خاصة صعيد مصر وكذلك الجامعات المختلفة والتجمعات الشبابية للتوعية والدعوة للتبرع بالدم بهدف توفيره للمرضى خاصة غير القادرين .





يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الهلال الأحمر المصرى بتطوير بنك الدم المركزى التابع له، من خلال إنشاء هيكل تنظيمى ووظيفى للبنك وإنشاء إدارات فنية جديدة وفق رؤية إدارية حديثة بالتوازى مع التوسع فى حملات التبرع بالدم وإنتاج وسائط فيلمية وفنية للتعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده، إلى جانب تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ببنك الدم المركزى، من تقديم خدمة طبية متكاملة للمتعاملين مع بنك الدم .