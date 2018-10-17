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وزير التعليم عن قرار إغلاق صفحات المدارس على "فيس بوك": لا أعلم وسيتم التحقق

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:38 م
وزير التعليم عن قرار إغلاق صفحات المدارس على فيس بوك: لا أعلم وسيتم التحقق
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله بشأن إصدار أمر إداري من التربية والتعليم بغلق صفحات المدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدًا لـ"الفجر"، أنه لا يعلم شيء عن هذا الأمر وسوف يتحقق منه.

ومن جانبه، نفى مدير إحدى المدارس الحكومية بالجيزة هذا الأمر، مؤكدًا أن مديرين المدارس لم يصل لهم أي قرار أو أمر إداري من الإدارات التعليمية حتى الآن بغلق الصفحات الخاصة بالمدارس عبر فيس بوك، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفحات حيث أنها تعد حلقة الوصل بين المدرسة والطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، ويتم عن طريقها نشر التعليمات الهامة التي تخص الطلاب. 
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