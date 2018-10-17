وزير التعليم عن قرار إغلاق صفحات المدارس على "فيس بوك": لا أعلم وسيتم التحقق

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله بشأن إصدار أمر إداري من التربية والتعليم بغلق صفحات المدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدًا لـ"الفجر"، أنه لا يعلم شيء عن هذا الأمر وسوف يتحقق منه.



