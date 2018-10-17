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الأهلي يستقر على قيد أجايي وربيعة في يناير

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:36 م
الأهلي يستقر على قيد أجايي وربيعة في يناير
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عمرو مصطفى
 
استقر الفرنسي باتريس كاريترون المدير الفني لفريق الأهلي على قيد الثنائي رامي ربيعة مدافع الفريق والنيجيري جونيور أجايي في قائمة الفريق يناير المقبل.

ويسعى المدير الفني للأهلي من الاستفادة من عودة قائمة فريقه إلى 30 لاعباً في الميركاتو الشتوي ، بحيث يتم قيد رامي ربيعة الذي تماثل للشفاء تماماً وشارك في مباراة الاتصالات الودية أمس، وكذلك النيجيري جونيور أجاي الذي اقترب من العودة للتدريبات الجماعية.

ويبحث الأهلي تدعيم فريقه بثلاث صفقات جديدة في يناير مع قيد الثنائي ربيعة وأجايي ليكمل قائمته رسمياً.

المزيد عن: رامي رابيعه جونيور أجايي الأهلي أخبار الأهلي أجايي
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