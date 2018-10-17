سعر الدولار قبل نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 17/10/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل في البنك الأهلي سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة مصر عند 17.87 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.875 جنيه، و17.96 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.



