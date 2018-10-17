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شاهد.. سيارة هيلارى كلينتون تصطدم بعمود خرساني

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:33 م
شاهد.. سيارة هيلارى كلينتون تصطدم بعمود خرساني
هيلارى كلينتون
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وكالات
 

 

كشفت صحيفة "tmz" الأمريكية أن وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، نجت من الموت بعد اصطدام السيارة التى كانت تقلها بأحد الأعمدة الخرسانية بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

 

 ونشرت الصحيفة  فيديو لحظة تصادم سيارة هيلارى كلينتون بالعمود الخرسانى وسط هلع للحراس، وبعد ذلك خرجت هيلارى من السيارة.

 

كما سخرت صفحة الحزب الجمهورى على تويتر، من الحادث ونشر فيديو للحظة الحادث مع موسيقى ساخرة.

 

وقال راديو "صوت أمريكا" إن هيلارى كانت تستقل إحدى سيارات جهاز الخدمة السرية، الذى يتولى حماية الشخصيات الأمريكية المهمة، عند وقوع الحادث، مشيرا إلى أن هيلارى كانت تقوم بجمع تبرعات لصالح السناتور بوب مندنديز مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الكونجرس عن نيوجيرسى.


 

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