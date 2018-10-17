"رسلان": عدد موظفي السكة الحديد 50 ألف.. ونسعى لتقليصه المرحلة المقبلة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن إيرادات تذاكر القطارات ونقل البضائع تبلغ 2.5 مليار جنيه أي ما يعادل 30% من ميزانية السكة الحديد، وباقي التكاليف نحصل عليها بدعم من الدولة، موضحًا أن عدد موظفي السكة الحديد 50 ألف، ونسعى لتقليص هذا العدد المرحلة المقبلة.





وأوضح "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن القطارات الجديدة التى ستصل من روسيا سوف تشجع القطاع الخاص للاستثمار في السكة الحديد.



