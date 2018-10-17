مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 الجولة الخامسة

النصر والحزم بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 الجولة الخامسة





في اطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للمحترفين هذا الموسم سنكون علي موعد مع مباراة سهلة للنصر





مباراة ستكون سهلة وفي متناول العالمي نظرا لفارق الامكانيات الكبيرة بين الفريقين فالعالمي يضم في صفوفه الكثير من النجوم الكبار امثال النيجيري احمد موسي والمغربي كريم الاحمدي وغيرهم من اللاعبين الدوليين في كل صفوف الفريق , مباراة سيكون من المهم فيها الفوز بالثلاث نقاط وبأقل مجهود للدخول لفترة التوقف الدولي بشكل مريح.









النصر Vs الحزم.





البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 5).





القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .





الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) .





المعلقين : بلال علام (السعودية الرياضية) + عبدالله الحربي (دوري بلس) .





موعد المباراة :





8:40 مساءاً بتوقيت السعودية .





7:40 مساءاً بتوقيت مصر .





8:40 مساءاً بتوقيت فلسطين .





8:40 مساءاً بتوقيت الأردن.





8:40 مساءاً بتوقيت سوريا .





8:40 مساءاً بتوقيت لبنان .





8:40 مساءاً بتوقيت العراق .





7:40 مساءاً بتوقيت السودان .





8:40 مساءاً بتوقيت اليمن .





7:40 مساءاً بتوقيت ليبيا .





6:40 مساءاً بتوقيت تونس .





6:40 مساءاً بتوقيت الجزائر .





6:40 مساءاً بتوقيت المغرب .





9:40 مساءاً بتوقيت الإمارات.





8:40 مساءاً بتوقيت البحرين.





9:40 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.





8:40 مساءاً بتوقيت الكويت .





8:40 مساءاً بتوقيت قطر.





5:40 مساءاً بتوقيت موريتانيا.





8:40 مساءاً بتوقيت جزر القمر .





5:40 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

النصر والحزم بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 الجولة الخامسة