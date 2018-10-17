جناح إيندهوفن يشعل المنافسة بين ليفربول ومانستر يونايتد





أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي يراقب ستيفن بيرجوين جناح نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي المتألق، للتحرك والتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الذي سينطلق في شهر يناير المقبل.





وعبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن إعجابه بإمكانيات اللاعب الهولندي، وطلب من كشافة النادي أن يتحركوا لمتابعة اللاعب عن قرب، وتقديم تقارير مكثفة عنه لاتخاذ القرار النهائي بشأن التحرك لضمّه من عدمه.





وفي السياق ذاته، ينافس ليفربول على بيرجوين، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، حيث يسعى الغريم الأزلي والعدو التاريخي للريدز، أيضًا للتعاقد مع اللاعب الموهوب في الميركاتو الشتوي المقبل.





ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحُمر في التعاقد مع جناح متميز لتقديم العون للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، الذي يدرك مورينيو تمامًا أن وجود لاعبين يرسلون الكرات العرضية بكثافة داخل منطقة جزاء الخصم سيساعده على تسجيل مزيد من الأهداف بدلًا من خروجه كثيرًا من منطقة الجزاء لمساعدة زملائه في بناء اللعب.





وكشفت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية بأن نادييّ ليفربول ومانشستر يونايتد قد أرسلا الكشافة الخاصة بهما من أجل متابعة بيرجوين في مباراة فريقه أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في وقت سابق من الشهر الحالي أكتوبر.





وترغب إدارة إيندهوفن في الحفاظ على اللاعب الشاب داخل ملعب فيليبس أرينا على الأقل حتى نهاية الموسم، بعد تقديمه مستوى متميز مع الفريق حتى الآن هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في 10 مباريات شارك بها في بطولة الدوري الهولندي.



