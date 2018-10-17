الوئام- السعودية| المملكة تدين الهجوم الانتحاري في أفغانستان

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مكتب مرشح في الانتخابات بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، والهجوم الانتحاري الذي استهدف دورية للقوات الأجنبية في منطقة باجرام الأفغانية ، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر:- صحيفة الوئام