أنطوى ينتظم في تدريبات المقاصة غدا استعدادا لمباراة دجلة بالكأس









كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، بأن اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق، وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، قادما من غانا بعد قضاء إجازة سريعة في بلاده للاطمئنان على عائلته.





وأوضح هويدي أن انطوي سينتظم في مران المقاصة مساء غدا الخميس، استعدادا لمواجهة وادى دجلة بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر المقرر اقامتها الأربعاء المقبل.





وأعلن هويدي، أن باولن فوافي نجم المقاصة ومنتخب مدغشقر سيصل للقاهرة غدا الخميس ، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي غينيا الاستوائية ، بالتصفيات الافريقية وقيادته منتخب مدغشقر للتأهل لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019 لأول مرة في تاريخ بلاده ، ومن المقرر أن يشارك فوافي في التدريبات الجماعية للمقاصة بعد غدا الجمعة.





وقاد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة المران تدريب الفريق مساء اليوم الأربعاء، الذى اقيم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، بعد ان تعافي طلعت من الوعكة الصحية التي أبعدته عن مران الفريق امس.

وحرص لاعبو المقاصة على الاطمئنان على المدير الفني للفريق، بعد تواجده في مران اليوم الأربعاء .