"رسلان": الصفقة التي ستجرى مع روسيا الأكبر في تاريخ السكك الحديد

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إننا لدينا استعداد طوال الـ 24 ساعة لمواجهة أي أعطال في السكة الحديد أو خروج القطارات عن المسار.





وأوضح "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن الصفقة التى ستُجري مع روسيا أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر حيث تمثل 50% من قوة القطارات، منوهًا إلى أن التطوير سوف يبدأ بالقطارات العادية، ثم المكيفة، معقبًا: "المشكلة في القطارات العادية، القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية ماشية كويس".



