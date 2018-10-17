صدى- السعودية| خبراء: يوجد سوء إدارة واضح في مدارس تعليم القيادة

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كشفت الدكتورة فاطمة آل نصرالله، استشاري مساعد جراحة الوجه والفكين، مديرة برنامج مساعد طبيب الأسنان بمركز درة آرام للتعليم الصحي الأهلي، على أن المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات لعدم الحصول على رخصة القيادة.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” : المدربات يتعمدن ترسيب بعض الفتيات والأخطاء تافهه سواقتهم افضل مني واقترحت عليهم وجود كاميرات مع الفاحصة.

في حين قالت رنا الدكنان مستشارة قانونية: الرسوم في إعادة الاختبار مخالف، والمفترض الإعادة تكون فقط في الذي لم ينجح فيه.

وتابعت رقية الهويريني كاتبة اجتماعية: يوجد سوء إدارة واضح في مدارس تعليم القيادة، قائلة: فترة قبول الفتيات بعدها الدراسة النظرية بعدها العملية فترة طويلة جدًا، وبعض الفتيات في هذه الفترة تنسى ماتعلمته.

المصدر:- صحيفة صدى