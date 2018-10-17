عاجل - سكاي: ستتم إقالة مورينيو قبل مواجهة يوفنتوس





تتجه إدارة مانشستر يونايتد للتخلص من سلسلة أزمات الفريق في الفترة الماضية من خلال إقالة المدرب جوزيه مورينيو بعد سوء النتائج وخلافاته المستمرة مع اللاعبين مثل بول بوجبا.





وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أنه من الممكن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد يوفنتوس اعتمادًا على ما قد يحدث ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.





ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام تشيلسي في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بينما يلتقي الشياطين الحمر مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.



