ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل - سكاي: ستتم إقالة مورينيو قبل مواجهة يوفنتوس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:15 م
عاجل - سكاي: ستتم إقالة مورينيو قبل مواجهة يوفنتوس
طباعة
مني شكري
 

تتجه إدارة مانشستر يونايتد للتخلص من سلسلة أزمات الفريق في الفترة الماضية من خلال إقالة المدرب جوزيه مورينيو بعد سوء النتائج وخلافاته المستمرة مع اللاعبين مثل بول بوجبا.

وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أنه من الممكن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد يوفنتوس اعتمادًا على ما قد يحدث ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام تشيلسي في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بينما يلتقي الشياطين الحمر مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

المزيد عن: يوفنتوس مورينيو مانشستر يونايتد سكاي سبورت دوري أبطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 11:10:23 PM