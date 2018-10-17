بعد إشادته بالسعودية وشعبها.. تركي آل الشيخ يوجه التحية لعازف الكمان محمود سرور (فيديو)

وجه سيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية، التحية لعازف الكمان الشهير محمود سرور، وذلك عقب إشادة الأخير بالمملكة العربية السعودية شعبًا وحكومة.

وعلق "تركي" على تغريدة محمود سرور والتي أرفقها بمقطع فيديو لمعزوفة موسيقية من أعماله قال فيها: "بجرب الصوت مش قصدي،، ولكن الله يسعدكم يا أهل السعودية انتم تاج الراس"، وكتب "تركي": "قسم قسم ياسرور".

"سرور" رد في تغريدة أخرى تعليقًا على "تركي": "يا حبيبي يا حبيبي معالي المستشار الله يحفظك ويبارك في عمرك ولا يحرمني من طلتك عليا اليوم عيد الله يطول عمرك".

تعليق "تركي" نال عدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي أشادت بتشجيعه لموهبة الموسيقار محمود سرور.

يذكر أن محمود سرور حصل علي جائزة أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصرية عام ١٩٩٦، وعزف لأكثر من ٩٠٪ من صولوهات الكمان والربابة لكل الفنانين في الوطن العربي.