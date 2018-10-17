الفيفا يكشف عن قائمة حكام مونديال الأندية.. تعرف عليها





كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن قائمة حكام كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، والتي شهدت تواجد طاقم تحكيم جزائري ممثلًا للعرب وقارة أفريقيا بالبطولة.





وضمت القائمة 6 حكام ساحة و6 مساعدين فيديو و12 حكمًا مساعدًا.





وضمت قائمة حكام الساحة كل من:

عبيد شارف (الجزائر) - جيانلوكا روكى (الجزائر) - ريوجى ساتو (اليابان) - جاير ماروفو (امريكا) - ويلتون سامبايو (البرازيل) - مات كونجر (نيوزيلندا).









أما قائمة الحكام المساعدين ضمت كل من:

عبد الحق إيتشعلى وأنور هميلة (الجزائر) - تورو ساجارا وهيروشى ياموشى (اليابان) - إلينيتو دى ليبيراتورى وماورو تونولينى (إيطاليا) - فرانك أندرسون وكورى روكويل (أمريكا) - رودريجو فيجوريدو وبرونو بوشيليا (البرازيل) - تيفيتا ماكاسينى (تونجا) - مارك رول (نيوزيلندا).













وضمت قائمة حكام الفيديو المساعدين كل من:

عبد الله محمد (الإمارات) - مارك جيجر (أمريكا) - ماورو فيجليانو (الأرجنتين) - جيل باول (بولندا) - ماسيمليانو إيبراتى (ايطاليا) - دانى ماكيلى (هولندا).



