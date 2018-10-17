وزارة الإسكان: هناك "قنبلة موقوته" لكل عقار تم بنائه بدون ترخيص

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الوزارة ليس لها سلطة فيما يتعلق بمخالفات البناء، وهذا الأمر يتبع وزارة التنمية المحلية.



وتابع "فرحات"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هناك 1.7 مليون عقار بدون ترخيص، و400 الف عقار تم بناء طوابق مخالفة عليه دون علم الدولة، متابعًا: "هناك قنبلة موقوته لكل عقار تم بنائه بدون ترخيص".



وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرًا للإسكان قدم مشروعًا للتصالح مع المخالفين شرط التأكد من صلاحيتها للسكن، معقبًا: "الناس بتشوف التصالح إن الدولة هتاخد فلوس بس، وده مش صح".



