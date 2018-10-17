ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بدرية طلبة: "ياريت تبطلوا تعملوا بيبي في الشارع" (فيديو)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:05 م
بدرية طلبة: ياريت تبطلوا تعملوا بيبي في الشارع (فيديو)
طباعة
محمد النجدي
 

نشرت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، مقطع فيديو تناشد فيه مجموعة من الرجال قائلة: "عايزة أكلمكم في موضوع للرجالة بس.. ومش كل الرجالة.. الرجالة اللي بتعمل بيبي في الشوارع حرام عليكم".

 

وأضافة "طلبة"، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "بلاش بيبي تحت الكباري وجنب الحيط، الكباري هتنهار، أرجوكم أعملوا كباين في الشوارع لعمل بيبي".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 9:20:13 PM