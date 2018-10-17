بدرية طلبة: "ياريت تبطلوا تعملوا بيبي في الشارع" (فيديو)

نشرت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، مقطع فيديو تناشد فيه مجموعة من الرجال قائلة: "عايزة أكلمكم في موضوع للرجالة بس.. ومش كل الرجالة.. الرجالة اللي بتعمل بيبي في الشوارع حرام عليكم".

وأضافة "طلبة"، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "بلاش بيبي تحت الكباري وجنب الحيط، الكباري هتنهار، أرجوكم أعملوا كباين في الشوارع لعمل بيبي".