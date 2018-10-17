عاجل - عماد متعب يحسم مصيره بشأن الاعتزال

قال عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، إن قرار اعتزاله كرة القدم، نهائي.

وأوضح متعب أنه اتخذ قرارا نهائيا باعتزال الكرة، ولديه تعاقد مع إحدي القنوات الفضائية لتحليل المباريات.

وأضاف أنه "سمع عن وجود عرض من المصري مصطفى النمر، مالك ناد نمساوي، ولكن لم يتحدث معه أحد بشكل رسمي حتي يعلق على هذا الأمر".

يذكر أن متعب قرر إنهاء مسيرته الرياضية في يوليو/تموز الماضي.