"التعليم" ترد على واقعة تسلق تلاميذ في المرحلة الابتدائية نوافذ الفصول بكفر الشيخ
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:03 مأمنية فوزي
عرض الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء مقطع فيديو يرصد تلاميذ في المرحلة الابتدائية يتسلقون نوافذ الفصول بكفر الشيخ.
وعلقت بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، قائلة إنه تم استبعاد مدير المدرسة، ووكيل المدرسة، والمشرف العام، وكل المسئولين عن الواقعة.
وأضافت أن التحقيقات لم تنتهي حتى الآن، وأنه يتم اكتشاف الكثير من الأحداث الجديدة بها، مثل دخول شخص من خارج المدرسة كان يتعمد حدوث الواقعة وتصويرها، وأن مشاجرة بين سيدات داخل فناء المدرسة وراء حالة الانفلات بين التلاميذ، مؤكدة أن الموقف مقصود ومتعمد، ولكن عليهم مسئولية.
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