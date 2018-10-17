"التعليم" ترد على واقعة تسلق تلاميذ في المرحلة الابتدائية نوافذ الفصول بكفر الشيخ

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء مقطع فيديو يرصد تلاميذ في المرحلة الابتدائية يتسلقون نوافذ الفصول بكفر الشيخ.





وعلقت بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج، قائلة إنه تم استبعاد مدير المدرسة، ووكيل المدرسة، والمشرف العام، وكل المسئولين عن الواقعة.



