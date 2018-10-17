وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تنعكس على جودة حياة المواطن مثل الصحة والتعليم والكهرباء، وشبكة الطرق، لافتة إلى أن الهدف من هذا خدمة المواطن، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن معدل التنمية خلال الفترة الأخيرة زاد بمعدل جيد، والأهم هو استمرارية هذا المعدل لكي تزيد فرص العمل، لاستيعاب عدد العمالة التي تقدر سنويًابـ350 ألف.



