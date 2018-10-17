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مجلس الوزراء: مصر دخلت مرحلة الشح المائي.. وليس لدينا وقت لنضيعه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:02 م
مجلس الوزراء: مصر دخلت مرحلة الشح المائي.. وليس لدينا وقت لنضيعه
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أمنية فوزي
 
أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على وثيقة استهلاك المياه بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة، قائلًا إن هذه القطع ستعمل على تنظيم تدافع المياه وبالتالي ستعمل على توفير استهلاك المياه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن هذه القطع ستعمل على منع إهدار المياه، وأن العالم كله يعمل على توفير استهلاك المياه.

واستطرد: "مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي، وليس لدينا وقت لنضيعه".
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