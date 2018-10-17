الذهب يتراجع بعد 3 جلسات من الصعود

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي.





ويترقب المستثمرون محضر الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن اجتماعه في أواخر سبتمبر الماضي.





وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد أمس سرعة رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البنك يمثل أكبر تهديد له.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت تصاريح بناء المنازل بالولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1227.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.09% إلى 1223.85 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 95.486.