ميزانية أيام قرطاج السينمائية 2018 تقارب الـ4 مليارات ‪ (فيديو و صور)‬









أثناء الندوة الصحفية الخاصة بأيام قرطاج السينمائية 2018 التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 بمدينة الثقافة، أدلى نجيب عياد مدير الدورة بالأرقام الخاصة بالميزانية التي تم رصدها.





و أكد عياد على أن تأمين الإحتفالات بشارع محمد الخامس مكلف من ناحية اللوجستيك، مضيفا بأنه يعتبر العرض الإفتتاحي بمدينة الثقافة يكون أكثر تكلفة من الإفتتاح بقاعة الكوليزيه.





أما عن ميزانية هذه الدورة، فقد أفاد مدير المهرجان بأنها قاربت الـ4 مليارات مجاوزة بذلك ميزانية السنة الفارطة التي بلغت الـ3 مليارات و 300 ألف دينار.





و أشار نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية 2018، إلى أن وزارة الثقافة وعدت المهرجان بميزانية تكميلية يتم رصدها قبيل إنطلاق فعاليات المهرجان.





هذا و سيكون الجمهور التونسي على موعد مع أن أيام قرطاج السينيمائية 2018، التي ستنطلق يوم 3 نوفمبر لتتواصل إلى غاية يوم 10 من ذات الشهر.