"المركزى الامريكى" يدعم رفع معدلات الفائدة رغم انتقاد ترامب

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزى الامريكى) إنه يدعم استمرار رفع معدلات الفائدة تدريجياً في ظل النمو الاقتصادي وظروف سوق العمل القوي إلى جانب الإبقاء على التضخم قرب مستهدفه البالغ 2%.





وتأتي إشارة الفيدرالي لمزيد من عمليات رفع الفائدة على الرغم من الانتقادات الشديدة والمتعددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنك.





وأضاف البنك المركزي في محضر اجتماعه بأواخر سبتمبر والصادر اليوم الأربعاء، أن العديد من صناع السياسة يتوقعون أن يتجاوز التضخم مستهدف البنك البالغ 2% لفترة من الزمن ولكن بشكل متواضع.





ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال سبتمبر الماضي، مع توقعات بزيادة رابعة في ديسمبر المقبل.





فيما أشار قليل من أعضاء الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية يجب أن تبقى "مقيدة لبعض الوقت".





وأبلغ عدد من المناطق عن نقص العمالة وعدم اليقين بشأن التوترات التجارية، خاصة التعريفات على الألومنيوم والصلب مشيرين إلى أنها تعمل على تقليل الاستثمار الجديد في قطاع الطاقة.





فيما أشار عدد من صناع السياسة إلى أن الضعف النسبي في الاقتصاد العالمي قد يخلق إمكانية لتعزيز الدولار، وهو عامل يمكن أن يؤثر على الصادرات الأمريكية.