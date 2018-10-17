بالصور .. طنطا يخوض مرانه الأخير قبل موقعة الرجاء

اختتم فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد تدريباته على ملعب مركز شباب مطروح استعدادا للمواجهة المرتبقة في الثالثة من عصر الخميس امام فريق الرجاء بالجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وأكد المدير الفني لطنطا على لاعبيه علي أهمية المكسب لان الفوز يعتبر ب 6 نقاط، وشهدت التدريبات التحرك بدون كرة والضغط علي الخصم في منتصف الملعب، بجانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه.





يخوض الرجاء المباراة في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويليه طنطا في المركز الثالث بفرق نقطة واحدة، وكان فريق طنطا قد دخل مهسكر مغلق أمس في مطروح استعدادا للمباراة.