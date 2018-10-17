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"جوجول ماب" يكشف خيانة زوجة.. ونهاية غير متوقعة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:53 م
جوجول ماب يكشف خيانة زوجة.. ونهاية غير متوقعة
الزوجة الخائنة
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الفجر السعودي
 

كشفت خدمت " جوجول ماب" خيانة إحدى الزوجات لزوجها بالصدفة في مدينة ليما عاصمة بيرو.

 

وفي التفاصيل، استخدم الرجل خدمة " جوجول" للخرائط، للوصول إلى المكان المحدد، ولكنه تفاجأ بجلوس زوجته مع رجل آخر في أحد الشوارع.

 

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن الرجل تعرف على ملابسها في بادئ الأمر، كون الخدمة المقدمة من "جوجول" تقوم بإخفاء أوجه الأشخاص الذين يتم تصويرهم، وذلك حفاظا على الخصوصية.

 

ولكن الرجل، ورغم إخفاء وجه زوجته تعرف عليها من خلال ملابسها، وتأكد من أنها هي عندما قام بتقريب الصورة وأنها تخونه مع شخص آخر.

 

وعندما واجه الرجل زوجته بالحقيقة، اعترفت بأن لها علاقة مع شخص آخر، وطلقها بناء على ذلك.

 

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