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عمر خيرت يحيي حفلا في مسرح الصوت والضوء.. 2 نوفمبر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:51 م
عمر خيرت يحيي حفلا في مسرح الصوت والضوء.. 2 نوفمبر
عمر خيرت
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الفجر الفني
 
يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، فى إطار تنشيط السياحة.

ومن المقرر أن يقدم خلاله "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة". 

يذكر ان عمر خيرت يحيى اليوم حفلا على مسرح دار الاوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الخاص به اليوم الاربعاء وكان قدم امس حفله الاول بالاوبرا. 
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