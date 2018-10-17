عمر خيرت يحيي حفلا في مسرح الصوت والضوء.. 2 نوفمبر

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل، فى إطار تنشيط السياحة.





ومن المقرر أن يقدم خلاله "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة".



