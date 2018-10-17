تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوى منذ 4 سنوات

تراجع عدد طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ 2014.





وكشف تقرير جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً بنسبة 7.1% ليصل إلى 322.1 خلال الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر الجاري، مقارنة مع الأسبوع السابق له، وهو أدنى مستوى منذ 26 ديسمبر 2014.





فيما ارتفع متوسط الفائدة على عقود الرهن العقاري لمدة 30 عامًا لقرض بقيمة 453.1 ألف دولار أو أقل عند مستوى 5.10% خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011.





كما أشار البيان إلى أن حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل تراجع بنسبة 9% في الأسبوع الماضي إلى 838.1 وهو أدنى مستوى من ديسمبر 2000.





كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل انخفاضاً بنحو 5.9% خلال الأسبوع المنصرم إلى 224 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2017.





وجاء انخفاض طلبات الرهن العقاري مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل لأعلى مستوى لها في 7 سنوات مع توقعات المزيد من رفع معدل الفائدة وبيانات اقتصادية قوية.