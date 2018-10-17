رئيس جامعة بني سويف يلزم الكليات بضرورة دعم الكتاب الجامعي

ألزم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، كافة وكلاء الكليات بتخصيص وقت محدد للأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.





جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بمجلس قطاع شئون التعليم والطلاب، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع والسادة وكلاء الكليات، وأعضاء مجلس الإدارة.





وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالطلاب غير القادرين من خلال دعم الكتاب الجامعي، وتنظيم المعارض الخيرية للملابس بالمجان أو بأجر رمزي، مشددًا على ضروة الانتهاء من الكشف الطبي والكشف عن فيروس سي لكل الطلاب القدامى والمستجدين، واستخراج البطاقات الممغنطة فى أسرع وقت ممكن.



