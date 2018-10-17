خوفا من الفضيحة.. مصرع متهم ألقى بنفسه من الطابق الرابع بقسم عابدين

ألقى متهم بنفسه من الطابق الرابع بقسم عابدين، في أثناء التحقيق معه، عقب القبض عليه في قضية تزوير مع آخرين.





وصرح مصدر أمني أن رجال الأموال العامة ألقوا القبض على 3 متهمين بتهمة التزوير، وأثناء التحقيق معهم بالطابق الرابع بإدارة الأموال العامة، قفز متهم منهم من الشباك؛ للهروب من الفضيحة، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقله إلى المشرحة، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة لسماع أقوال الشهود.



