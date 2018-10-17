الأهلي يجدد عقد مؤمن ويفتح الباب أمام رحيله في يناير

يكثف مسؤلو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع مؤمن زكريا لاعب الفريق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





ويسعى النادي الأحمر لحسم ملف التجديد لمؤمن وزيادة المقابل المادي لعقده السنوي إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد بدون ضرائب مع صرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأحمر والتي تبلغ 4 ملايين جنيه ويرفض اللاعب التوقيع قبل الحصول عليهم نقداً.





ويخطط النادي الأهلي لتجديد عقد مؤمن زكريا في أقرب وقت على أن يتم فتح الباب أمام رحيله إلى الخارج في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والاستفادة مالياً من إعارته بدلاً من بقائه مع الفريق وخلق أزمات بين اللاعبين خاصة مع تراجع مستواه الفني بشكل كبير الموسم الحالي.



