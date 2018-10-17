محافظ بني سويف يبحث مع وفد المجلس العربي الإفريقي الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وفدا من المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية برئاسة السفير عماد الجنابي، والذي يرافقه عدد من المستثمرين العرب والأجانب، لبحث سبل الاستثمار في المحافظة وإقامة العديد من المشروعات في مجال صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية الحديثة.





حيث استعرض المحافظ عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والتي يمكن التعاون فيها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا على أن المحافظة تعتمد على خطة طموحة وفق رؤية الدولة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإستثمار.





وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة في هذا القطاع ترتكز على الترويج للميزات التنافسية ونقاط القوة المتوافرة للمحافظة في مجال الإستثمار، وتوفير كل التسهيلات المتاحة واللازمة لضخ مزيد من روؤس الأموال للإستمثار بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق الدائم والمتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بجانب التركيز على تعظيم دور الإستثمار في مجال توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى تنمية دور القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع.









وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى اعتزام المحافظة لتنظيم مؤتمر للترويج للفرص الواعدة التى تمتلكها المحافظة في بعض مجالات الإستثمار خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وصناعات النباتات الطبية والعطرية، والسياحة، وغيرها، حيث أكد أعضاء الوفد دعمهم الكبير لهذا المؤتمر، والذي سيمثل فرصة كبيرة لإجتذاب العديد من المستثمرين.



