"هازارد" يصدم ريال مدريد ويلحق بإنتر ميلان ضررًا بالغًا
قدم نادي تشيلسي الإنجليزي، قدم عرضاً قوياً لنجمه البلجيكي إيدين هازارد مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، والذي سينتهي بحلول صيف عام 2020، وفقًا لما ذكرته العديد من تقارير الصحف العالمية.
وأكد هازارد خلال الأيام الماضية، بأنه يحلم بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث كان هازارد أحد أبرز اللاعبين المطلوبين لدى إدارة النادي الملكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن رفضت إدارة نادي التفريط في خدماته.
وأثارت تصريحات هازارد الدائمة عن رغبته بالانتقال لصفوف ريال مدريد، مخاوف مسؤولي البلوز، حيث أكدت الصحف بأن إدارة النادي اللندني قد قدمت عرضاً لتجديد عقد اللاعب مع رفع أجره السنوي ليصل الى 18 مليون يورو سنوياً، وهو ما أثار شغف اللاعب الذي اقترب من الموافقة على العرض.
وألمح هازارد لرغبته بالانتقال لصفوف ريال مدريد، لكنه في ذات الوقت أعرب عن امتنانه لتشيلسي وأكد بأنه لن يضغط على مسؤولي الفريق من أجل الرحيل وفي حالة بقائه بصورة نهائية لن يكون حزيناً.
وفي السياق ذاته، أشارت الصحف الإيطالية بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي سيكون أكثر المتضررين من موافقة هازارد على تجديد تعاقده مع تشيلسي، وليس ريال مدريد حيث تراقب إدارة النيراتزوري الموقف، لحرصهم على التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط النادي الملكي، والذي دارت حوله الأقاويل حول انضمامه للفريق الإيطالي طوال الصيف الماضي.
وفي حال بقاء هازارد بصفوف تشيلسي فستكون المهمة صعبة بل ومستحيلة أمام إدارة نادي إنتر ميلان للتعاقد مع اللاعب وعلى الرغم من رفض إدارة الملكي التام لفكرة التعاقد مع النجم الكرواتي إلا أن الجميع يحلم بضمه وسوف يعاودون المحاولة لضمه مجدداً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كما أفادت الصحف بأن نادي ريال مدريد مدرك تماماً لتحركات إنتر ميلان وبدأت الإدارة الملكية بتحضير عرض لتجديد عقد النجم الكرواتي والذي سوف ينتهي بحلول عام 2020 مع رفع راتبه السنوي ليصل الى 10 مليون يورو سنوياً.