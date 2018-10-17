"هازارد" يصدم ريال مدريد ويلحق بإنتر ميلان ضررًا بالغًا

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي، قدم عرضاً قوياً لنجمه البلجيكي إيدين هازارد مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، والذي سينتهي بحلول صيف عام 2020، وفقًا لما ذكرته العديد من تقارير الصحف العالمية.





وأكد هازارد خلال الأيام الماضية، بأنه يحلم بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث كان هازارد أحد أبرز اللاعبين المطلوبين لدى إدارة النادي الملكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن رفضت إدارة نادي التفريط في خدماته.



