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تصريح صادم من مدرب منتخب مصر السابق بشأن صالح جمعة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:38 م
تصريح صادم من مدرب منتخب مصر السابق بشأن صالح جمعة
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علاء خليف
 

علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب السابق على تراجع مستوي صالح جمعه لاعب الأهلي وابتعاده عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد إنهاء إعارته للفيصلي السعودي والعودة للقلعة الحمراء مرة أخري.


وقال "السيد" في تصريحات إذاعية: " تحدثت مع صالح جمعه كثيرًا ومنحته الكثير من النصائح ولكن الآن لا يوجد نصيحة استطيع تقديمها له ، لأنه تخطي تلك المرحلة وفقدت الحماس لنصيحة مجددًا".


وأضاف: " صالح جمعة لم يستفيد من تغيير الفريق وتجربة احترافه في الدوري السعودي وعاد دون أي تغيير".


وواصل "السيد" قائلًا: " بدأت أنسي صالح جمعة مثل الجمهور، وأمامه كثير من النماذج الذين فشلوا في إستعادة بريقهم واحياء مسيرتهم".


واختتم تصريحاته قائلًا: " الأمر الآن أصبح في يد صالح جمعة وهو من سيحدد مصيره بيده".

المزيد عن: منتخب مصر كورة ضباء السيد صالح جمعة رياضة
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