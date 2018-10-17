لوبيتيجي يضع "جونيور" تحت المجهر ويمنحه الضوء الأخضر لإثبات قدراته

عاد اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عاد لصفوف فريقه، بعد فترة التوقف الدولي، والتي شارك فيها رفقة منتخب بلاده "البرازيل تحت 20 عامًا" أمام منتخب تشيلي.





وتواجد فينيسيوس لمدة 90 دقيقة كاملة أمام منتخب تشيلي، مع لاعب آخر من ريال مدريد هو رودريجو جوس، الذي سيستمر مع فريق سانتوس حتى يكمل عامه الثامن عشر، وقد ظهر الثنائي بمستوى لافت وكانا كلمة السر في هدف البرازيل الوحيد في المباراة.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فترة التوقف الدولي جعلت المدير الفني للريال جولين لوبيتيجي، يفكر جديًا في إعطاء فرصة أكبر للاعبه البرازيلي الشاب فينسيوس، بعدما تألق رفقة منتخب بلاده.





وفي ظل أزمة الميرنجي مع الإصابات، وغياب الثنائي جاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو، وتراجع مستوى ماركو أسينسيو، فإن فينيسيوس من الممكن أن يحصل على دقائق أكثر في الفترة المقبلة وأن يحظى بثقة المدرب.





الجدير بالذكر أن فينسيوس لم يشارك سوى لدقائق قليلة، بعدما دخل في الدقيقتين الأخيرتين في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، ثم غاب عن الهزيمة أمام سيسكا موسكو، قبل أن يشارك بديلًا لبيل في الدقائق العشرة الأخيرة بمباراة ألافيس.



