متحدث الوزراء: مصطفى مدبولي وجه "الداخلية" بتيسير إجراءات تقنين الكنائس

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اليوم أقر قرار لجنة توفيق أوضاع الكنائس، لافتًا إلى أن القانون نص على تشكيل هذه اللجنة للنظر في أوضاع الكنائس غير المرخصة.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أنه تم تقنين أوضاع 120 كنيسة منذ تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر توفيق أوضاع 340 كنيسة ومبنى تابع لها.



