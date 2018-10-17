ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

متحدث الوزراء: مصطفى مدبولي وجه "الداخلية" بتيسير إجراءات تقنين الكنائس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:39 م
متحدث الوزراء: مصطفى مدبولي وجه الداخلية بتيسير إجراءات تقنين الكنائس
مصطفى مدبولي
طباعة
أمنية فوزي
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اليوم أقر قرار لجنة توفيق أوضاع الكنائس، لافتًا إلى أن القانون نص على تشكيل هذه اللجنة للنظر في أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أنه تم تقنين أوضاع 120 كنيسة منذ تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر توفيق أوضاع 340 كنيسة ومبنى تابع لها.

وتابع: "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة الداخلية بتيسير الإجراءات على الكنائس".
المزيد عن: مجلس الوزراء تقنين أوضاع الكنائس التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 9:20:13 PM